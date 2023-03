Amici 22: anticipazioni puntata del 5 Marzo

Torna, dopo qualche giorno di “pausa, il talent show firmato Amici e condotto da Maria De Filippi, la quale aveva interrotto la trasmissione dei suoi programma a causa della scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo. In occasione però della puntata del 5 Marzo 2023, ecco alcune anticipazioni di Amici 22.

Manca ormai poco al serale e tutto si fa più interessante.

Anticipazioni Amici 22: ospite ed eliminati

La puntata che andrà in onda Domenica 5 Marzo è stata registrata già tempo fa e sarebbe dovuta essere trasmessa a fine Febbraio (precisamente il 26), salvo poi slittare per problemi personale che hanno coinvolto – in primis – Maria De Filippi e la famiglia. La morte di Maurizio Costanzo ha poi causato un vuoto enorme nel mondo televisivo e giornalistico.

Si ritorna però alla “normalità” e, a poche ore dalla puntata (che verrà trasmessa come di consueto su Canale 5), si possono scoprire alcune anticipazioni. Ospite d’onore è Giorgia, cantautrice romana classe ’71. L’artista 51enne si esibisce con la stessa canzone portata a Sanremo 2023, dal titolo Parole dette male. A lei il compito di valutare – in qualità di giudice della gara canto – le prove dei vari allievi.

C’è qualche indiscrezione per le eliminazioni: a salutare anzitempo la scuola dovrebbero essere Paky e Mezkal, che potrebbe tornare il prossimo anno – su richiesta di Rudy Zerbi – qualora venisse accettato da Maria De Filippi.

Si combatte per un pass al serale di Amici 22, che comincerà il 18 Marzo. Ad ottenere una possibilità per le battute finali del programma sono Federica, Samu, Alessio, Mattia e Wax. La strada per la vittoria inizia ad essere visibile, seppur vedrà il successo di un solo allievo.

Qualche concorrente di Amici 22 riuscirà a sfondare e a realizzare il proprio sogno? Occorrerà seguire il talent show per scoprirlo e continuare a divertirsi, puntata dopo puntata.

