Arisa a Terni: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto all’Anfiteatro Romano

Arisa a Terni in concerto domenica 4 settembre 2022. L'artista si inserisce con il suo tour nella serata in onore di Sergio Endrigo.

Arisa a Terni in concerto domenica 4 settembre 2022. La cantante si esibisce per il suo tour in occasione della decima edizione del ‘Tributo a Sergio Endrigo’. Ogni anno viene scelto un cantante diverso e questa volta tocca ad Arisa.

Arisa a Terni: scaletta delle canzoni

Arisa è di scena in concerto a Terni domenica 4 settembre nell’Anfiteatro Romano. La cantante è stata costretta, per un problema di salute, a saltare il concerto che aveva in programma a Velletri venerdì 2 settembre.

La cantante si esibisce nell’evento, in programma ogni anno, per celebrare il cantautore Sergio Endrigo e il suo legame con la città di Terni. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni di Arisa:

Ero romantica

Psyco

Agua de coco

Altalene

Maddalena

Licantropo

Controvento

Guardando il cielo

Ho cambiato i piani

‘A pizza

La casa dell’amore impossibile

Ortica

Vasame

‘O surdato ‘nnammurato

Per vivere ancora

Potevi fare di più

Io vivrò senza te

La notte

Verosimile

Cuore

L’arca di Noè

Meraviglioso amore mio

Sincerità

Abbi cura di te

Si vola

Lascerò

Tu mi perdicion

I biglietti del concerto all’Anfiteatro Romano

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma ticketitalia.com per poter assistere all’evento musicale. “Sergio Endrigo è uno dei miei artisti preferiti, quando sento il bisogno di romanticismo e di grandi sentimenti mi pace ascoltare la sua musica, lui ha messo tutta la sua vita a servizio dei grandi sentimenti e sono davvero onorata di partecipare a questo tributo a Terni”, ha dichiarato Arisa.

