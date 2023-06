Libero Mail e Virgilio Mail bloccati anche il 17 giugno: i due servizi di posta continuano a non funzionare

Libero Mail e Virgilio Mail risultano ancora bloccati sabato 17 giugno 2023. Una situazione che è diventata inaccettabile perché i due servizi di posta sono inaccessibili ormai da diversi giorni e da più di 24 ore non è arrivata nessun’altra comunicazione.

Libero Mail e Virgilio Mail bloccati anche il 17 giugno

Libero Mail e Virgilio Mail continuano ad essere bloccati e inaccessibili anche nella giornata di sabato 17 giugno con la rabbia e frustrazioni di moltissimi utenti che aumentano sempre di più. Sui social soprattutto i post di scuse di Libero sono stati riempiti di commenti offensivi, dopo giorni di non funzionamento.

Le due caselle postali che da giorni ormai risultano bloccate. Si tratta del terzo blocco su larga scala in sei mesi per Libero Mail che, lo scorso gennaio, subì un lungo arresto a causa di alcuni guasti imprevisti. All’epoca la fonte del problema era un fornitore esterno che aveva procurato a Libero “Un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail”. Purtroppo gli utenti devono ancora attendere perché anche nelle prime ore della mattinata di venerdì 16 giugno risultano ancora inaccessibili le due caselle postali.

I due servizi di posta continuano a non funzionare

Da più di 24 ore sia Libero sia Virgilio continuano a mostrare lo stesso messaggio e non fornire nessun’altra indicazione. “Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. L’intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato in tarda mattinata, mentre nel primo pomeriggio tutti gli utenti hanno potuto tornare ad accedere alle proprie caselle di posta nelle loro piene funzionalità. Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio. I nostri tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile. Terremo aggiornati i nostri utenti in tempo reale attraverso tutti i nostri canali digitali. Ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio arrecato. Per ulteriori informazioni, i nostri utenti possono fare riferimento al numero 02-83 90 55 21 attivo dalle 8:00 alle 22:00 oppure contattarci tramite il sito Libero Aiuto: https://aiuto.libero.it”.

Lo stesso dicasi per Virgilio Mail: “Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Virgilio Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. L’intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato in tarda mattinata, mentre nel primo pomeriggio tutti gli utenti hanno potuto tornare ad accedere alle proprie caselle di posta nelle loro piene funzionalità. Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio. I nostri tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile. Terremo aggiornati i nostri utenti in tempo reale attraverso tutti i nostri canali digitali. Ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio arrecato. Per ulteriori informazioni, i nostri utenti possono fare riferimento al numero 02-83 90 55 21 attivo dalle 8:00 alle 22:00 oppure contattarci tramite il sito Virgilio Aiuto: https://aiuto.virgilio.it”.