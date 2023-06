Sciopero aerei 20 giugno: motivazioni, compagnie aderenti, orari dello stop e voli garantiti

Sciopero aerei 20 giugno: disagi e problemi per i passeggeri in molti scali d'Italia. Ecco quali sono i volo garantiti.

Sciopero aerei 20 giugno: disagi per molti passeggeri nella giornata di martedì con al nuova mobilitazione che mette in agitazione molti scali in Italia. Infatti, ad essere coinvolti nelle conseguenze della protesta sono circa 200.000 mila passeggeri.

Sciopero aerei 20 giugno: motivazioni e compagnie aderenti

L’astensione dal lavoro sta diventando un fenomeno – spesso di protesta – sempre più popolare. Lo sciopero in questione, che è previsto per oggi martedì 20 Giugno, causerà enormi problemi ai diversi viaggiatori, tra ritardi e tratte cancellate. Secondo quanto stimato da ItaliaRimborso, a subire il disservizio saranno più di 210.000 passeggeri. A protestare sono i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto.

Lo sciopero, ricorda Cub Trasporti, “intende ribadire la richiesta della Confederazione unitaria di base – Cub trasporti di un adeguato rinnovo del contratto nazionale, scaduto da 6 anni, e allertare sul rischio di pericolosi cedimenti sul tema malattia, con l’introduzione della sanità integrativa, e in generale sul peggioramento delle condizioni di lavoro”. Tra i punti della vertenza, la Confederazione di base sottolinea che “i 270 euro di aumento recupererebbero l’attuale perdita salariale, dopo 6 anni senza contratto, ma se tale rinnovo si dovesse estendere anche ai prossimi 3 anni tale cifra non basterebbe neppure a garantire il potere d’acquisto, visti i livelli di inflazione attuale” e che “l’introduzione della sanità integrativa produce una frammentazione del sistema sanitario con categorie che potranno fruire di una copertura maggiore di altre. Stesso discorso per le pensioni integrative”.

Gli orari dello stop e voli garantiti

I lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59. I lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 24 ore – dalle ore 00:01 alle 23:59. Il personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto – 24 ore – dalle ore 00:00 alle 23:59. Mentre il personale Soc. Vueling S.A. – 24 ore. L’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, si può consultare in questo link.

Ita ha fatto sapere di avere cancellato 42 voli, alcuni in partenza già stasera, pubblicando sul proprio sito l’elenco dei collegamenti cancellati. “I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 20 giugno – spiega la compagnia – in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 25 giugno 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

