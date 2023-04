Levante è una nota cantante siciliana, che ha partecipato nel 2023 anche al Festival di Sanremo. Ma chi è l’ex marito di Levante?

Levante, chi è l’ex marito Simone Cogo

La famosa cantante siciliana Levante è stata sposata per due anni con Simone Cogo con il quale è anche convolata a nozze. Musicista e dj, nato il 18 dicembre 1977 a Bassano del Grappa, è stato il fondatore del gruppo The Bloody Beetroots. Noto al pubblico con lo pseudonimo Sir Bob Cornelius Rifo. Oltre che i giradischi, sa suonare chitarra, tastiera, basso, pianoforte. Ha lavorato in progetti musicali importanti, quali la “Bob Rifo Crew” e la “Bob Rifo’s Gang”, con cui ha pubblicato diversi singoli, tra cui il più conosciuto “Kinky Malinky”.

Il matrimonio con Levante e il divorzio

Levante e Simone Cogo hanno avuto una storia d’amore durata due anni. I due erano convolati a nozze nel 2015 ma il loro matrimonio ha poi avuto fine nel 2017. Non hanno avuto figli, ma comunque continuano a volersi bene nonostante la separazione.

Terminata la sua storia con Cogo, Levante ha una relazione con il collega cantante Diodato mentre attualmente non è dato sapere se Cogo sia single oppure no.