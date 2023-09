Levante a Verona: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Levante a Verona si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 27 settembre 2023 in occasione del suo tour.

Levante a Verona si esibisce per la prima volta in concerto all’Arena nella serata di mercoledì 27 settembre 2023. I biglietti dell’evento sono ancora disponibili e così c’è la possibilità di prendere parte al concerto.

Levante a Verona: scaletta delle canzoni

Levante si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 27 settembre 2023 all’Arena di Verona in occasione del suo tour. L’artista si esibisce per la prima volta nella bellissima cornice veronese portando i brani del nuovo album “Opera Futura” uscito il 17 febbraio. “Portate il cuore, io metto la voce”, sono state le parole di Levante nell’invitare i suoi fan al concerto. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Invincibile

Alfonso

Abbi cura di te

Non me ne frega niente

Gesù Cristo sono io

1996 La stagione del rumore

Lo stretto necessario

Tikibombom

Vertigine

Vivo

Leggera

Mi manchi

Le mie mille me

Ciao per sempre

Io ti maledico

Io ero io

Pezzo di me

Andrà tutto bene

Fa male qui

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma online di ticketone. Diversi i settori ancora liberi con i prezzi che vanno dai 41,40 euro a 70,15 euro. Dunque, c’è ancora la possibilità di partecipare all’evento musicale.