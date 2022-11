Poker Face, Russel Crowe regista ed attore: trama, uscita, cast e trailer del film

Poker Face, Russel Crowe è sia il regista sia l'attore protagonista del film che arriva al cinema in questi giorni.

Poker Face, Russel Crowe è sia il regista sia il protagonista del film. L’attore si è lanciato in questa sfida ed è il primo lavoro dopo la morte del padre. Una scommessa quella definita dall’attore che crede molto in questo progetto.

Poker Face, Russel Crowe regista ed attore: trama ed uscita

Poker Face è il nuovo film di e con Russel Crowe. L’attore si lancia nella sfida sia come regista sia come attore protagonista e lo fa dopo la morte del padre.

Il film è in uscita nelle sale cinematografiche il 24 novembre 2022.

Di seguito, la sinossi ufficiale: “Jake è un miliardario che ha fatto fortuna nel settore della tecnologia. Decide di mettere in atto un elaborato piano di vendetta nei confronti dei suoi amici d’infanzia, che hanno un rapporto conflittuale con lui. Li invita nella sua villa di Miami per una partita di poker ad alto rischio. Tuttavia i suoi piani incontrano un ostacolo quando la villa viene presa d’assalto da dei pericolosi criminali”.

“Jake ha tutto, tranne la cosa più preziosa: il tempo. Da abile giocatore ha la capacità di non mostrare emozioni, e la cosa più interessante è stata cercare di ricostruire quello che c’è dietro al suo sguardo apparentemente imperscrutabile” racconta alla stampa l’attore-regista e aggiunge di essere molto contrario al gioco d’azzardo, cosa che lo ha fatto scontrare con i figli, che, invece, avevano molto scommesso su una squadra di football.

Il legame con loro rimane per l’attore fondamentale: “la cosa più importante e più sorprendente della mia vita è essere padre. Io non potrei immaginarmi senza i miei figli: se non ci fossero, tutta la ricchezza della mia vita sparirebbe. Ma questo è un pensiero che accomuna qualsiasi genitore quando mette al mondo un figlio.”

Poker Face: cast

Nel cast oltre al già citato Russell Crowe, il pacchetto di attori è ben nutrito: RZA, Elsa Pataky, Liam Hemsworth, Aden Young, Brooke Satchwell, K Callan, Lynn Gilmartin, Daniel MacPherson, Benedict Hardie, Jacqueline McKenzie, Molly Grace, Paul Tassone, Steve Bastoni e Matt Nable.

Il trailer del film

