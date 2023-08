Chi è Giovanbattista Fazzolari, fedelissimo di Meloni a Palazzo Chigi

Giovanbattista Fazzolari è un politico, considerato a Palazzo Chigi un fedelissimo della premier Giorgia Meloni. Già sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è stato indicato anche nuovo coordinatore della comunicazione di Palazzo Chigi dopo l’abbandono di quel ruolo da parte di Mario Sechi.

Chi è Giovanbattista Fazzolari

Giovanbattista Fazzolari, nato il 24 febbraio 1972, ha 51 anni ed è un pezzo importante del partito guidato da Giorgia Meloni ossia “Fratelli d’Italia”. Dal 23 marzo 2018 senatore della Repubblica per Fratelli d’Italia, dal 2 novembre 2022 sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’attuazione del programma di governo nel governo Meloni.

Biografia

Giovanbattista Fazzolari nasce il 24 febbraio 1972 a Messina, ma ad oggi vive nella frazione di Fregene a Fiumicino (Roma), in una famiglia di origini siciliane e calabresi. Sua madre, infatti, è una professoressa messinese originaria di Villafranca Tirrena, mentre suo padre, Michele Lucia Fazzolari, è un diplomatico reggino originario di Bovalino.

Studi

Fazzolari si è diplomato al liceo francese Chateaubriand di Roma nel 1989 per poi laurearsi in economia e commercio alla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, svolgendo poi il corso post laurea in Operatore della Comunità europea presso la Scuola italiana per l’organizzazione internazionale. Nel corso della sua carriera istituzionale ha anche svolto per cinque anni l’incarico di dirigente dell’Aeroporti e Infrastrutture strategiche della Regione Lazio, nominato per un periodo anche Mobility Manager della Regione Lazio e referente anticorruzione della Direzione regionale Territorio Urbanistica e Mobilità. È stato partner della società Ares consulenze s.r.l. per la quale ha diretto diversi progetti come la rete di sportelli Fare Impresa e il progetto Imprenditori del Domani realizzato con l’Università La Sapienza.

Dal 2002 al 2004 è stato vice-commissario del Parco naturale regionale Monti Simbruini del Lazio.

La carriera politica

Giovanbattista Fazzolari è uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni. Inizialmente nell’MSI e poi in AN, Fazzolari si è poi affiancato politicamente a Giorgia Meloni, diventando un suo stretto collaboratore, occupandosi di elaborazione politica, studio e analisi. In particolare, è stato anche consigliere giuridico della premier quando era vicepresidente della Camera dei deputati durante la XV legislatura, e successivamente da capo della sua segreteria tecnica quando era Ministro per la gioventù nel quarto governo presieduto da Silvio Berlusconi. Un rapporto di fiducia che, quindi, va avanti da molti anni.