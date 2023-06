Le Iene, Veronica Gentili prende il posto di Belen? Le voci sulla conduttrice

Le Iene, Veronica Gentili in arrivo alla conduzione: prenderà il posto di Belen Rodriguez? Le voci di corridoio per la prossima stagione tv.

Girano già diverse voci sulle novità in arrivo nella prossima stagione televisiva, con la Mediaset che pare pronta a cambiare le carte in tavola. In particolare, dopo la chiusura dell’ultima stagione de Le Iene han cominciato a circolare alcune indiscrezioni su alcuni possibili cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la conduzione del programma. Pare infatti che Italia 1 sia pronta ad aggiungere un volto nuovo al programma di infotainment targato Davide Parenti. Stiamo parlando di Veronica Gentili, giornalista e conduttrice, che potrebbe prendere il posto di Belen Rodriguez.

I dettagli: l’argentina resta o lascia il programma?

L’indiscrezione è stata divulgata da TvBlog.it, che ha però specificato che, al momento, si tratterebbe ancora di “un’idea in fase embrionale”. Non è ancora chiaro se, nei piani degli autori, Veronica Gentile andrebbe effettivamente a sostituire la showgirl argentina o se lavorerebbe al suo fianco. Nel 2023 ha presentato il rotocalco Controcorrente su Rete 4, che però non ha portato grandi risultati in fatto di share. Molti erano convinti che la Gentili fosse destinata a lasciare definitivamente la Mediaset, ma queste ultime voci di corridoio la vedono pronta a subentrare in un programma di prima fascia.