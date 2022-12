Veronica Gentili, chi è la conduttrice di Controcorrente: marito, figli, vita privata

Chi è Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente. Dopo i suoi esordi da attrice tra teatro, cinema e tv, si è affermata nel mondo del giornalismo televisivo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Veronica Gentili, carriera e vita privata della conduttrice di Controcorrente

Nata a Roma il 9 luglio 1982, Veronica Gentili ha 40 anni ed è una nota giornalista, in tv ogni lunedì come conduttrice di Controcorrente, talk show e rotocalco di Rete 4.

È figlia della pittrice Maria Antonietta Santi, in arte Netta Vespignani, e dell’avvocato Giuseppe Gentili. Fa il suo esordio cinematografico nel 1999, in Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Determinata a farsi strada nel mondo dello spettacolo, si forma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, dove si diploma come attrice nel 2006.

Nei primi anni della sua carriera recita per teatro, cinema e televisione. Partecipa a diverse opere teatrali e continua a lavorare sul grande schermo, recitando in Family Game, Signorina Effe, Le ombre rosse, L’isola dell’angelo caduto e Vinodentro.

Appare inoltre in molte serie televisive come Provaci ancora prof!, Romanzo Criminale, Viso d’angelo e Don Matteo.

In seguito Veronica Gentili decide di mettere da parte la carriera da attrice per concentrarsi su un’altra strada, quella del giornalismo. Collabora per diverso tempo con Il Fatto Quotidiano e diventa giornalista pubblicista nel 2015. Comincia inoltre a trovare molto spazio in tv come opinionista in trasmissioni di attualità. Appare negli show di La7 Piazzapulita, Coffee Break e L’aria che tira. Dopo all’esordio alla conduzione al TGTG di TV2000 nel 2017, inizia a ritagliarsi uno spazio anche sulle reti Mediaset.

Conduce il TG su Rete 4, oltre a Dalla vostra parte e Stasera Italia, per poi approdare nel 2021 a Controcorrente. Nei suoi studi intervista importanti leader politici, come Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Enrico Letta e Silvio Berlusconi.

Vita privata: marito, figli, fratello

Veronica Gentili è una persona molto riservata che non è solita rivelare molti dettagli circa la sua vita privata. È possibile carpire alcune informazioni su di lei tramite il suo profilo Instagram, che conta ad oggi quasi 200mila follower.

Tra un aggiornamento sui suoi appuntamenti televisivi e l’altro, appaiono sprazzi del suo quotidiano e dei suoi amati gatti.

Non ha figli, ma è fidanzata da diversi anni con un uomo di nome Massimo, che lavora come sceneggiatore televisivo e cinematografico.

Ha un fratello maggiore di nome Alessandro Vespignani, anche lui molto affermato nel suo campo. Lavora infatti come docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute alla Northeastern University di Boston, dove ricopre ha fondato e dirige il Laboratory for the modeling of Biological and Socio-techincal System.