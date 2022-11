LDA e Albe, duetto in arrivo: i due sono pronti a tornare sulla scena musicale e dopo Amici 21 hanno deciso di collaborare

Lda e Albe con un duetto sono pronti a tornare sulla scena musicale. I due ex allievi di Amici 21, infatti, faranno uscire il loro nuovo brano l’11 novembre.

Da Amici 21 ad una collaborazione

I due amici e allievi del programma di Maria de Filippi, dopo la fine della scorsa edizione di Amici 21, non si sono mai persi di vista e sono rimasti molto legati. Anche per questo motivo, e per una sinergia musicale che li accomuna, hanno deciso di unire le loro forze e soprattutto le loro voci con il nuovo duetto “Cado“, già diventato virale dopo un’anteprima presentata live sui social network dove entrambi sono due idoli dei giovanissimi.

LDA e Albe, in arrivo il duetto “Cado” dei due ex di Amici

Il nuovo duetto “Cado” di LDA e Albe sarà disponibile dall’11 dicembre e in radio e sulle piattaforme digitali, ma il duetto è già in pre order. “Cado” , nuovo progetto musicale, nasce da un incontro tra LDA e Albe nella Capitale, durante uno scambio reciproco di idee che, nel corso di una diretta social, li ha portati alla stesura del testo e della musica.

Si tratta di un brano che è nientemeno che una canzone d’amore, dedicata a una persona speciale con cui condividere una notte magica sotto un cielo pieno di stelle.