Valerio Scanu e Luigi Calcara si sposano: l’annuncio e chi è il compagno del cantante

Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno annunciato la data del loro matrimonio. Qualche anno fa Scanu dichiarò di essere felicemente fidanzato ma aggiunse anche che non avrebbe mai rivelato nulla di più in merito. A novembre 2022, però, Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno rivelato la loro storia d’amore che durava dal 2020, ufficializzata con la proposta di matrimonio da parte del cantante al suo amato. Il video della proposta delle nozze, diffuso dagli amici di Valerio, ha fatto poi il giro del web.

“E’ il giorno del compleanno di mio padre Tonino, mancato l’antivigilia di Natale del 2020 per il Covid: aveva 62 anni, faceva il muratore“, racconta Valerio Scanu nell’intervista al Corriere della Sera. E su Luigi aggiunge: “Ci siamo conosciuti a luglio del 2020, dopo che aveva commentato una mia foto su Instagram. Il giorno stesso ci siamo incontrati e da lì è cominciata la relazione. Dopo la proposta, Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma, non aveva capito che intendevo farlo subito!“.

“Le partecipazioni le abbiamo fatte noi, personalizzate per ogni invitato – prosegue Sacnu – Luigi le ha progettate, poi le abbiamo stampate e chiuse con la ceralacca. Gli invitati saranno 220… Ai matrimoni in Sardegna sono molti di più. Però non volevamo esagerare. Anche se conosciamo tantissime persone, questo ci sembrava il numero giusto: fossero di più non faremmo nemmeno in tempo a salutarli. Sono i nostri amici, le persone alle quali vogliamo bene. Le bomboniere saranno qualcosa che ritorna al mare. Il vestito invece sarà diversamente sobrio. L’effetto sarà tovagliato bianco e blu. Officerà un’amica di entrambi. Che però ancora non lo sa. Sarà una bella sorpresa per lei”.

Chi è il compagno del cantante

Luigi Calcara è il compagno e futuro sposo di Scanu. Dalle notizie che girano sulla sua vita soprattutto professionale e personale si sa che è originario della Sicilia ed un docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma. Luigi e Valerio sarebbero insieme da luglio 2020 e sono ormai pronti per il grande passo.