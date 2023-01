Funerali Papa Benedetto XVI: quando e dove ci sarà l’ultimo saluto a Ratzinger

Funerali Papa Benedetto XVI: nei prossimi giorni ci saranno le esequie del papa emerito. Tuttavia, già dal 2 gennaio i fedeli potranno recarsi presso la sua salma per dare l’ultimo saluto a Joseph Ratzinger. Attese migliaia di persone.

Funerali Papa Benedetto XVI

Sono stati giorni di lutto per il mondo della Chiesa Cattolica tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. La morte del papa emerito Benedetto XVI ha riunito tutti i fedeli nella preghiera.

Molti hanno pensato di recarsi presso la sua salma per l’ultimo saluto a Joseph Ratzinger. Infatti, dalle ore 9 di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI si trova nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Quando e dove ci sarà l’ultimo saluto a Ratzinger

I funerali del Papa Emerito Benedetto XVI saranno celebrati giovedì 5 gennaio alle 9:30 in Piazza San Pietro, e saranno presieduti da Papa Francesco.

Lo ha riferito il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “Assecondando il desiderio del Papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri”, ha chiarito, spiegando che “la richiesta esplicita da parte del Papa emerito è che tutto fosse all’insegna della semplicità, per quanto riguarda i funerali, i riti, i gesti di questo tempo di dolore”.

“Dal 2 mattina al 4 sera, durante l’esposizione del feretro del Papa Emerito, a San Pietro, sono previste dalle 30 alle 35 mila persone al giorno.

Per i funerali, che si terranno il 5, ci aspettiamo un minimo di 50/60mila persone. Ovviamente è una stima approssimativa”. Lo ha detto il Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza.