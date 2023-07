Allerta meteo 19 luglio a Nord: rischio forti temporali e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata per mercoledì 19 luglio per temporali su alcune regioni del Nord. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità individuando le zone più a rischio.

Allerta meteo 19 luglio a Nord: rischio forti temporali

Allerta meteo annunciata mercoledì 19 luglio 2023 su quattro regioni del Nord per rischi temporali: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Dunque, nelle giornate di caldo di questi giorni in molte città d’Italia, c’è rischio di precipitazioni estive in una zona del Nord della Penisola in particolare. Secondo la Protezione Civile “per questo rischio non è prevista la criticità/allerta rossa perché, in questo caso, tali fenomeni sono associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità/allerta rossa per rischio idrogeologico. Anche gli effetti e i danni prodotti sono gli stessi”.

Avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità in particolare per alcune regioni del Nord in cui sono state annunciati dei temporali:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento