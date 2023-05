Roma-Siviglia, finale di Europa League: chi sono i vip presenti a Budapest e dove vedere la partita in tv

Roma-Siviglia è la sfida che mette a confronto le due squadre in occasione della finale di Europa League in programma a Budapest.

Roma-Siviglia va in scena per la finale di Europa League mercoledì 31 maggio alle ore 21 presso la Puskas Arena di Budapest. Tanti tifosi vip presenti allo stadio ungherese per fare il tifo per la propria squadra del cuore con la possibilità anche di seguire il match da casa.

Roma-Siviglia, finale di Europa League: chi sono i vip presenti a Budapest

La finale di Europa League tra Roma e Siviglia si avvicina e la città che ospiterà le due squadre e i tanti tifosi è Budapest. Tanti i vip giallorossi che saranno presenti allo stadio per seguire live la gara. Non mancheranno Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi mentre De Rossi ha annunciato già che non ci sarà. Vincent Candela e Rosella Sensi, invece, saranno tra il pubblico. Tra gli ex calciatori giallorossi, vivranno la gara sul posto anche Simone Perrotta, Marco Cassetti e Ruggiero Rizzitelli. Per quanto riguarda, invece, gli storici tifosi della Roma, Antonello Venditti,Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Carlo Verdone ed Emanuele Propizio.

Hanno già confermato la loro presenza, anche Damiano dei Måneskin, Noemi, Blanco e Diego Bianchi. Nelle tribune d’onore e in rappresentanza istituzionale, siederanno, il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri e il padrone di casa, il Presidente della Uefa, Čeferin. Presente anche Paolo Cento, Presidente del Roma Club Montecitorio.

Dove vedere la partita in tv

La partita sarà possibile seguirla su diverse piattaforme sia in televisione sia in streaming. Si parte da Dazn in streaming per poi continuare con Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K, rispettivamente ai numeri 201, 203 e 213, ma anche sul canale numero 251 del satellite. Infine c’è l’opzione Rai Uno, in chiaro e gratis, disponibile sul primo canale del digitale terrestre.

LEGGI ANCHE: Napoli Sampdoria, biglietti in esaurimento: lunghe code online, come acquistare, prezzi, polemiche di alcuni tifosi