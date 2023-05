Elezioni comunali a Latina 2023, risultati: Matilde Celentano eletta sindaca (cdx)

Elezioni comunali Latina 2023, i risultati in diretta. Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio in 790 comuni italiani. Ecco i dati ufficiali sullo spoglio a Latina, dove si sfidano solo due candidati.

Elezioni comunali Latina 2023, risultati ed exit poll in diretta

La nuova tornata di elezioni amministrative porta al voto i cittadini di 790 comuni per eleggere 766 sindaci e 10.150 consiglieri. TrueNews.it ha seguito in diretta i risultati delle elezioni comunali 2023 a Latina. Le urne sono rimaste aperte dalle 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Tutti i candidati

Sono solo due i candidati per la posizione di primo cittadino di Latina. Anche per questo motivo non è previsto alcun turno di ballottaggio, in quanto è impossibile che uno dei candidati non raggiunga oltre il 50% delle preferenze. Ecco i nomi dei candidati e delle liste che li appoggiano:

Damiano Coletta , liste Latina Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Per Latina Duemilaventitré

, liste Latina Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Per Latina Duemilaventitré Matilde Celentano, liste Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Lista Civica Celentano Sindaco.

I primi voti

Dopo 5 sezioni su 116. ecco i primi voti:

Celentano (CDX): 78%

Coletta (CSX): 22%

Risultato Latina 2023

Matilde Celentano, candidata del centrodestra, è eletta sindaca di Latina, prima donna a ricoprire la posizione nella storia del capoluogo laziale. Per la politica è una vittoria schiacciante: ha ottenuto il 70,68% dei voti. Il suo rivale, il candidato del centrosinistra e sindaco uscente Damiano Coletta si è fermato al 29,32%.