Lasciarsi un giorno a Roma: dove vederlo, trailer, trama, cast

Lasciarsi un giorno a Roma: dove vederlo l'ultimo film dell'attore e regista Edoardo Leo. Distribuzione non solo in tv ma anche nelle sale

Lasciarsi un giorno a Roma: dove vederlo il film di Edoardo Leo. Il regista ed attore ha sempre convinto spettatori e critica con i sui lavori cinematografici.

Lasciarsi un giorno a Roma: dove vederlo

Lasciarsi un giorno a Roma è il nuovo film dell’attore e regista Edoardo Leo. La commedia tratta la relazione complicata di due coppie. Il film è visibile a partire dal 1 gennaio in diretta tv su Sky Cinema Uno e in on demand.

Dunque è visibile in streaming anche su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la commedia in streaming su Now Tv.

Il film oltre all’uscita su Sky è stato distribuito anche in alcune sale cinematografiche di Roma e come annunciato sui social da Edoardo Leo il film è stato rinnovato in alcune sale della Capitale: “Senza parole! Nonostante il film sia su Sky e Now le 4 proiezioni di “Lasciarsi un giorno a Roma” sono tutte sold out.



Quindi i cinema a Roma hanno aggiunto nuove proiezioni e nuova programmazione. Lo trovate alla multisala Lux dal lunedi al mercoledi h18 e h20.30 e poi @andromeda_cinemas lun e merc h16.30 e h21.30 e martedi h18 e h20.15. Come annunciato io e @stefanofresi saremo lunedì alla Multisala Lux e io da solo martedì all’Andromeda alla fine dell’ultima proiezione. Se saremo presenti ad altri orari o anche mercoledi lo comunicheremo per tempo.

Stiamo facendo tutto il possibile per accompagnare questo mio film ovunque. Spero anche in altre città dalla settimana prossima. Grazie “

Lasciarsi un giorno a Roma: trailer

Lasciarsi un giorno a Roma: trama

Lasciarsi un giorno a Roma, il quarto film di Edoardo Leo dietro la macchina da presa, racconta in modo ironico e disincantato le difficoltà legate alla fine di una storia d’amore. Si affrontano diversi temi riguardanti la fine di una relazione, che sia essa una convivenza o un matrimonio, ma soprattutto la difficoltà nel lasciarsi e di conseguenza nel trovare le parole più adatte, nella speranza di non far soffrire l’altro.

Il film affronta anche cosa accadrebbe se si scrivesse una lettera a una posta del cuore per chiedere consiglio sul da farsi, su come lasciare qualcuno senza arrecargli troppo dolore. E se proprio questa epistola anonima con richiesta d’aiuto finisse nelle mani proprio della persona che si deve lasciare

Il cast del film

La regia è di Edoardo Leo. Protagonisti principali sono Tommaso e Zoe interpretati rispettivamente da Edoardo Leo e Marta Nieto. Nel casa anche Claudia Gerini nel ruolo di Elena Veneziani e Stefano Fresi nei panni del marito di Elena.

Di seguito il cast completo: