L’amica geniale, riprese a Firenze della serie tv: si cerano comparse di adulti e ragazzi

L’amica geniale torna con un nuovo capitoli. I prossimi episodi, dopo la terza stagione, probabilmente sono gli ultimi. Sono tratti dall’ultimo romanzo di Elena Ferrante e dovrebbero chiudere il cerchio con queste ultime vicende.

L’amica geniale, riprese a Firenze della serie tv

La serie tv L’amica geniale torna a Firenze per girare i nuovi episodi e probabilmente gli ultimi. Le nuove puntate andranno in onda quasi sicuramente non prima del 2024.

La serie creata da Saverio Costanzo è prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Questi episodi che stanno per essere girati sono basati sull’ultimo romanzo di Elena Ferrante: Storia della bambina perduta.

Si cerano comparse di adulti e ragazzi

Si cercano candidati esclusivamente in Toscana e, in particolare, in possesso delle seguenti caratteristiche:

ragazze e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni;

donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Si specifica che non saranno ammesse le candidature di dipendenti della pubblica amministrazione e nemmeno quelle di persone con piercing, tatuaggi in parti del corpo visibili (avambracci, caviglie/polpacci, collo, volto), capigliature con tinte non naturali, meches, rasature o doppi tagli. I partecipanti che supereranno l’audizione verranno assunti e retribuiti a norma di legge.

Gli interessati al casting per “L’Amica geniale 4” in Toscana possono già candidarsi, attraverso la compilazione di un form online reperibile cliccando, in questa pagina, sul riquadro “Amica Geniale 4”, quindi sul pulsante “Modulo d’iscrizione”.

