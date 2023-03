Francesca Michielin a Le Iene manda un messaggio alle donne e si scaglia contro trend su Tik Tok “Pick me girls”

Francesca Michielin a Le Iene è stata protagonista come ospite di un monologo sulle donne. La cantante ha voluto mandare un chiaro messaggio, polemizzando anche contro un trend su Tik Tok che mette in cattiva luce proprio la figura femminile.

Francesca Michielin a Le Iene manda un messaggio alle donne

Francesca Michielin è stata ospite a Le Iene ed ha affrontato il tema della discriminazione delle donne. “Ti hanno mai detto “tu non sei come le altre ragazze?”. O “Tu sì che sei una vera donna, con la D maiuscola”. “Tu sei una donna seria, mica come quella che va in giro vestita in quel modo”. Ecco, proviamo per un attimo a uscire da questo dualismo competitivo per cui noi donne, per citare la mia amica e collega Emma, veniamo definite “o sante o put*ane”. E non, perché no, sante e anche pu*tane. Mi sono sentita dire mille volte che sono la ragazza della porta accanto, la bellezza acqua e sapone, una “seria” perché semplice e studiosa, con dei “bei valori”, e sempre “a differenza di qualcun’altra”, che veniva puntualmente chiamata in causa in una dinamica di confronto, per sottolineare quanto io fossi diversa da lei, come se io non potessi risultare, oltre che carina ed educata, anche fastidiosa, libera di essere controversa, come se non potessi mai sbagliare, commettere errori o gaffe”.

La cantante si scaglia contro trend su Tik Tok “Pick me girls”

La Michielin ha parlato anche del trend su TikTok “Pick me Girls”, dove le ragazze si impegnato per ottenere l’approvazione dei maschi: “Su Tiktok spopola da tempo il trend delle Pick Me girls: ragazze che, per ottenere l’approvazione maschile, si impegnano a dimostrare di essere diverse dalle altre, screditandole. Questa è una dinamica da cui bisogna uscire: noi donne siamo molto più di questo, proprio perché possiamo, se lo vogliamo, essere tutto questo insieme, senza limiti, senza dualismi. Possiamo essere sfrontate, gentili, stronze, accoglienti. Possiamo essere incoerenti, audaci, volgari, efficienti. Possiamo essere madri, come non esserlo, mettere abiti corti o scollati, non truccarci e poi decidere di agghindarci. Come del resto, sono e fanno gli uomini. Ho scritto una canzone, dedicata a Carmen Consoli, che considero un po’ il mio spirito guida. E quello che ho scritto lì, lo voglio ripetere a voi questa sera: Voglio essere scorretta. Crescere, ma senza fretta. Avere giorni controversi. Compiere anche passi falsi. Perché sì, posso essere tutto quello che voglio, fare tutto quello che voglio anche sbagliare”.

