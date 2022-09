Alfonso Signorini e Paolo Galimberti, amore finito dopo 19 anni insieme. Ad annunciarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, in una intervista al Corriere della Sera.

Alfonso Signorini e Paolo Galimberti: amore finito dopo 18 anni

Alfonso Signorini e Paolo Galimberti si sono lasciati dopo 19 anni di vita insieme. Il conduttore del Grande Fratello VIP lo ha rivelato in una lunga intervista al Corriere, dove ha sostenuto che i due hanno deciso di comune accordo di lasciarsi dopo diciotto anni.

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme – ha infatti affermato – una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”. Lo stesso Signorini, sempre per lo stesso motivo, non ha nascosto di essere innamorato di un’altra persona. “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”.

Chi è Paolo Galimberti

Paolo Galimberti, classe 1968, è stato per quasi 19 anni il compagno di Alfonso Signorini. Nato a Giussano, Galimberti ha alle spalle una carriera da imprenditore ed è stato presidente dei giovani di Confcommercio, nonché socio con la sua famiglia in Euronics. Nel 2013 è stato eletto per la prima volta in Parlamento con Forza Italia, partito fondato dall’ex premier Silvio Berlusconi.