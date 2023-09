It Alert in Piemonte, Puglia e Umbria alle ore 12: in cosa consiste, come funziona e a cosa serve

It Alert arriva in Piemonte, Puglia e Umbria per testare in altre Regioni e far conoscere il nuovo servizio di emergenza.

It Alert in Piemonte, Puglia e Umbria: giovedì 14 settembre 2023 prosegue il calendario stilato dalla Protezione Civile, Regione per Regione, per testare il nuovo sistema di allarme per avvisare più direttamente i cittadini in caso di emergenza o calamità naturale.

It Alert in Piemonte, Puglia e Umbria alle ore 12

It-Alert è il nuovo sistema di emergenza gestito dalla Protezione Civile che consente di avvisare in modo rapido e diretto i cittadini in caso di emergenza o calamità naturale come maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli), incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense.

Intorno alle ore 12 di giovedì 14 settembre in Piemonte, Puglia e Umbria, i cellulari, accesi e con connessione telefonica, di coloro che si troveranno nell’area coinvolta riceveranno un messaggio di test.

In cosa consiste, come funziona e a cosa serve