“La Notte che non passerà” su Neflix dal 25 gennaio: trama, libro, cast

La notte che non passerà è una nuova serie tv su Neflix, visibile dal 25 gennaio. Il dramma è diretto da Julia Rezende con Thelmo Fernandes (“Due canaglie”) e Leonardo Medeiros (“O Mecanismo”).

“La Notte che non passerà” su Neflix dal 25 gennaio: trama

La notte che non passerà è una nuova serie tv disponibile su Netflix dal 25 gennaio. La storia inizia quando un rogo uccide 242 persone in un nightclub, e ciò che i genitori delle vittime possono fare è piangere e chiedere giustizia. Tutto parte da una festa alla discoteca Kiss a Santa Maria, in Brasile, dove si sta esibendo la band Gurizada Fandangueira. Ci sono più di mille e cinquecento persone assemblate nel locale e si balla a ritmo di canzoni ed effetti pirotecnici. E sono proprio questi ultimi a generare un caos e un incendio dalle vaste proporzioni. I fuochi usati dalla band raggiungono il soffitto e le fiamme si propagano rapidamente. L’uscita di sicurezza è assente e il club è chiaramente sovraffollato. Stando alle autorizzazioni concesse, non avrebbe potuto ospitare più di 750 persone, eppure per il concerto gli organizzatori avevano stampato più di 850 inviti.Ma ci sono 1500 persone…

Libro

La serie è tratta da un libro della giornalista Daniela Arbex.

Cast