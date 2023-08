Ciclone Circe in arrivo nel mese di Agosto: di cosa si tratta e in quali regioni è previsto

Ciclone Circe in arrivo dall'Europa in Italia con forti perturbazioni con diverse conseguenze da dover affrontare e gestire.

Ciclone Circe: in arrivo una forte perturbazione in Italia nei prossimi giorni come hanno annunciato gli esperti meteo. Ci sarà così un abbassamento delle temperature ma forti temporali estivi che si preannunciano con tanti rischi e conseguenze a seguito.

Ciclone Circe in arrivo nel mese di Agosto: di cosa si tratta

Annunciato per il mese di Agosto il ciclone Circe proveniente dal Nord Europa. Secondo gli esperti di ilmeteo.it “si tratta a tutti gli effetti di una configurazione più di stampo autunnale che estivo, con le masse d’aria più fredde e instabili che concluderanno la loro corsa nel bacino del Mediterraneo, tuffandosi direttamente dalla Porta del Rodano (Francia) con forti venti di Maestrale“. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni de IlMeteo.it bisogna prepararsi “un ribaltone delle condizioni meteo sull’Italia, un duro colpo (seppur temporaneo) sull’Estate”. Il cambio di tempo si avrà giovedì 3 Agosto “con temporali a partire dalle regioni settentrionali. Ecco la data dunque da segnare sul calendario; a seguire poi le correnti instabili proseguiranno il loro viaggio scendendo ulteriormente di latitudine ed investendo di conseguenza tutta l’Italia”.

In quali regioni è previsto

Tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto è previsto l’arrivo del nuovo fenomeno sulle regioni del Nord anche se inizialmente ancora una volta sui rilievi, localmente su alcuni tratti dell’alta Valle Padana e sulla Liguria. Ci saranno temporali forti che abbatteranno anche le temperature di una decina di gradi rispetto alle scorse settimane, con una nuova tregua dal caldo. Dunque, secondo le previsioni le regioni maggiormente a rischio di fenomeni intensi saranno: Liguria. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

