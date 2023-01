Antonella Clerici sui ritocchini estetici: “Possono aiutare, ma…”

La famosa conduttrice televisiva, Antonella Clerici, ha espresso il suo parere sui ritocchini estetici e sul tema della vecchiaia, argomento sempre attuale.

Ormai a tutti gli effetti volto della tv, è conduttrice del programma Chi, di È sempre Mezzogiorno e, da poco, tornata a The Voice Senior (su Rai Uno), conferma di sentirsi bene con se stessa, dopo aver compiuto da poco 59 anni.

Ritocchini estetici: il parere di Antonella Clerici

Secondo il suo parere, l’aspetto estetico – invecchiando – è importante, ma non troppo. Afferma infatti:

“Possono aiutare, ma…”.

Ma secondo lei è sbagliato esagerare, sia per una questione di età, sia per una questione di estetica. Aggiunge infatti:

“A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent’anni di meno. Vedo facce tumefatte o bocche strane che provocano l’effetto contrario. Devi avere l’accortezza di fare cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mantenendo l’armonia”.

Si corre, dunque, il rischio di rovinarsi il fisico e arriva un’età in cui bisogna sapersi accettare, senza stravolgersi completamente.

Il tema della vecchiaia è stato invece approfondito più sul piano della paura di diventare anziani, un timore differente rispetto al passato. Prima, infatti, l’età media di vita era inferiore a quella di adesso e, a giocare un ruolo fondamentale, è stata proprio la medicina.

La conduttrice classe ’59 ha infatti condiviso il suo pensiero:

“Perché la vita media si è allungata. Ricordo che mio padre, alla mia età, mi sembrava vecchio, mentre oggi, alla mia età, sei giovane: sarà per quello che mangiamo, per la medicina, per i ritocchini”.

I tempi sono cambiati e questo non fa altro che allungare la vita media e il benessere di ogni persona. Antonella Clerici si dimostra di fatto felice di se stessa e di come si mostra e si sente alla sua età, definendosi “giovane” e ancora pronta a realizzare progetti.

LEGGI ANCHE: Elisa Isoardi, single a 40 anni: “Non cerco l’amore a tutti i costi”.