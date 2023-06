“Alta marea” di Coez e Frah Quintale: significato, testo e video della canzone

“Alta marea” è il titolo del nuovo singolo prodotto ed interpretato dai due artisti Coez e Frah Quintale che anticipano il loro nuovo album in uscita a settembre. Ecco il testo, il messaggio e il video della canzone.

“Alta marea” di Coez e Frah Quintale: significato e testo

“Alta marea” è il titolo del nuovo singolo lanciato da Coez e Frah Quintale. Il brano è stato pubblicato venerdì 16 giugno 2023 ed è l’ennesimo singolo che vuole imporsi in quest’estate. I due artisti lanciano un messaggi contro la solitudine e valorizzano lo stare insieme nei momenti difficili della vita, come si evince dal testo: “Stai con me anche con l’alta marea/non si vince da soli ma ci si allea”.

Ho la notte scritta in faccia

La mia testa fa la ruota

Cerco di andare dritto

Anche se sottosopra

Anche se sotto sotto

Sotto non ci vado mai

Anche se mi perdo

Anche se ci perdo

E scusa se ti lascio andare via

Mi mandano all’inferno

Ma non è sempre colpa mia

E non c’è nessuna

Nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via

Siamo persi nel buio, nella marea

Non si vince da soli ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Gira tutta la stanza

Tutto l’equilibrio non basta

Per colmare la tua distanza

Serve distrarmi, però non passa

Quando qualcosa si è rotto,

Non ti avessi avuto attorno

Sarei caduto sul fondo

Ma ora mi lasci da solo

E quello che mi togli è un pezzo che non torna al suo posto

E scusa se ti lascio andare via

Finire all’inferno

Ma in fondo cosa vuoi che sia

Qui non c’è nessuna

Nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via

Siamo persi nel buio, nella marea

Non si vince da soli ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Mi dico “Ora passa” e non passa mai

Stanotte una bussola ce l’hai

Nel buio non basterà un’idea

Un’idea, un’idea, un’idea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Il video della canzone

