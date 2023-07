Galtier arrestato per discriminazione razziale: l’allenatore francese sarà processato

Galtier è stato arrestato in Francia per discriminazione razziale. Inizialmente, anche il figlio era stato messo in stato di fermo ma poi rilasciato. L’attuale tecnico del Psg rischia anche il carcere e sarà nei prossimi mesi processato.

Galtier arrestato per discriminazione razziale

Christophe Galtier, tecnico del Psg, è stato arrestato per discriminazione razziale si trova “in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza dalle 8.45 di venerdì”, come riporta l’agenzia di stampa francese Afp citando il procuratore di Nizza Xavier Bonhomme. L’allenatore francese infatti era stato accusato di insulti razzisti nei confronti dei giocatori del Nizza quando era alla guida del club (stagione 2020-21). A metà aprile era stata aperta un’indagine preliminare per sospetti di “discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa”.

“Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra – si legge nella mail del direttore tecnico – Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è una squadra di n****”.

L’allenatore francese sarà processato

Galtier sarà processato il 15 dicembre con le accuse di molestie morali e discriminazioni, come annunciato dalla Procura della Repubblica di Nizza. Nella sua audizione il tecnico ha “contestato i reati che potrebbero essergli rimproverati”, ha reso noto la Procura in un comunicato. Secondo il codice penale francese, oltre ad una multa fino a 45.000 euro il tecnico rischia una condanna che può toccare sino ai 3 anni di reclusione.

