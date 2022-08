“Buongiorno Papà”, su Canale 5 il film con Raoul Bova

Martedì 23 agosto 2022, su Canale 5 in prima serata, andrà in onda il film "Buongiorno papà" su Canale 5 girato nel 2013

Buongiorno Papà su Canale 5: trama

Il film “Buongiorno Papà”, in cui vedremo nel cast anche Raoul Bova, vede come protagonista il trentottenne Andrea (Raoul Bova) che vive la sua vita da single in maniera superficiale dedicandosi soprattutto alla sua carriera in una importante agenzia di product placement.

Lavoro, divertimento, avventure di una sola notte e mancanza di responsabilità caratterizzano la sua esistenza fino al giorno in cui, nell’appartamento che condivide con l’amico Paolo (Edoardo Leo), si presenta Layla (Rosabell Laurenti Sellers), una stravagante diciassettenne che sostiene di essere sua figlia. Concepita durante una fugace avventura tra le dune di Sabaudia, Layla e’ accompagnata dall’ex rockettaro nonno Enzo (Marco Giallini) e i due non hanno alcuna intenzione di andare via.

In particolare, Layla cerca il padre perché la madre è morta da tre mesi ed Andrea, che non ha mai saputo nulla di questa figlia, vede crollare tutto il suo mondo e non sa come reagire alla novità.

Cast

Il cast di questo film, la cui regia è di Edoardo Leo, è costituito da:

Raoul Bova

Marco Giallini

Edoardo Leo

Nicole Grimaudo

Rosabell Laurenti Sellers