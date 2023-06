La casa di Barbie è a Malibu e si può prenotare su Airbnb: come e quanto costa il soggiorno

La casa di Barbie esiste e si può prenotare per trascorrere qualche giorno in vista dell'uscita del film al Cinema.

La casa di Barbie esiste ed è possibile soggiornare per qualche giorno nel mese di luglio. L’annuncio è stato pubblicato sulla piattaforma di soggiorni Airbnb con descrizioni e servizi per chi deciderà di cogliere quest’opportunità in occasione anche dell’uscita del film al Cinema.

La casa di Barbie è a Malibu

La casa di Barbie esiste e non è solo un film. La mega villa si trova a Malibu ed è possibile prenotare per soggiornare. “Benvenuto nella mia Kendom! Mentre Barbie è via, ha consegnato le chiavi della sua casa da sogno a Malibu quest ‘estate e la mia stanza potrebbe essere tua per la notte. Ho aggiunto alcuni tocchi per portare un po’ di Kenergy all’iconica Malibu DreamHouse, recentemente ristrutturata. Situata perfettamente sopra la spiaggia, questa villa rosa giocattolo a grandezza naturale è un sogno che si avvera!”, si legge nella descrizione della villa.

Si può prenotare su Airbnb: come e quanto costa il soggiorno

La Malibu DreamHouse di Barbie si può prenotare a partire dal 17 luglio alle 19 CET (Central European Time) al link airbnb.com/kendreamhouse. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio da e per Malibu. “Per celebrare l’uscita del film BARBIE disponibile nelle sale italiane il 20 luglio 2023 e per supportare l’emancipazione femminile, Airbnb farà una donazione una tantum a Save the Children, che fornisce risorse per l’apprendimento e supporto a bambini, famiglie e comunità in oltre 100 Paesi, per rafforzare la fiducia delle ragazze e aiutarle a eccellere a scuola, garantendo a tutti le stesse opportunità di successo”.