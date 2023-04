Barbie, nuovo trailer e cast svelato al completo del film: a sorpresa anche Dua Lipa tra le attrici

Barbie arriverà al Cinema nel mese di luglio ed intanto è stato pubblicato anche il secondo trailer che ha mostrato altre immagini e dettagli del film tanto atteso. Nel cast spicca un altro nome a sorpresa come quello della cantante inglese Dua Lipa.

Barbie, nuovo trailer

Nelle scorse ore è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale del film Barbie, tanto atteso e chiacchierato. La musica iniziale è Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, già colonna sonora della memorabile scena d’apertura di 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, capolavoro del cinema che Greta Gerwig sceglie di omaggiare. La trama ruota intorno alla vita di una bambola che vive nel fantastico mondo di Barbieland, ma un giorno viene cacciata perché non è abbastanza perfetta. Così decide di mettersi in viaggio e vivere un’avventura in un altro mondo, quello reale.

Cast svelato al completo del film: a sorpresa anche Dua Lipa tra le attrici

La data di uscita del film è il 21 luglio 2023. Nei panni di Barbie c’è l’attrice Margot Robbie. Il film prevede un cast abbastanza ricco ed importante: Ryan Gosling nei panni di Ken, oltre a America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Issa Rae, Michael Cera, Hari Nef, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Dua Lipa, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya, Jamie Demetriou e Marisa Abela. Dopo il rilascio del nuovo trailer spicca un altro nome a sorpresa nel cast: la cantante inglese Dua Lipa.

