Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, è stata operata per la diastasi addominale. Cerchiamo di capire meglio cos’è e come sta la compagna di Francesco Totti.

Noemi Bocchi operata per la diastasi addominale

La attuale compagna di Francesco Totti dopo la rottura con la storica moglie Ilary Blasi è stata operata per diastasi addominale. La nuova compagna dell’ex capitano della Roma aveva reso nota la sua patologia nelle settimane scorse e poi, quando aveva annunciato la decisione di operarsi, aveva espresso tutte le sue paure con un post social. Tramite i suoi canali social. però, è arrivata la conferma che stava per andare sotto i ferri e che l’operazione è andata bene. In una storia Instagram ha postato una foto accanto al medico che stava per operarla prima di andare in sala operatoria.

Diastasi addominale: cos’è?

La diastasi addominale è la patologia di cui soffre Noemi Bocchi e consiste nella separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale. Il problema, in linea generale, si presenta dopo la gravidanza e può anche causare mal di schiena, difficoltà digestive, nausea, incontinenza. Spesso si risolve spontaneamente però in alcune situazioni può essere necessario intervenire chirurgicamente come è successo anche a Noemi.