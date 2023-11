Kikò Nalli, chi è l’ex marito di Tina Cipollari: vita privata, figli, fidanzata

Chi è Kikò Nalli, tutto sull’ex marito di Tina Cipollari. Noto parrucchiere con un passato al Grande Fratello, è rimasto al fianco della star di Uomini e Donne per oltre dieci anni. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari: vita privata e carriera

Nato a Sabaudia nel 1970, Cristian Maria “Kikò” Nalli ha 53 anni ed è molto famoso tra il pubblico televisivo italiano in quanto ex marito di Tina Cipollari, iconica opinionista di Uomini e Donne. Hair stylist di professione, Nalli si è fatto le ossa in numerosi saloni di bellezza prima di fondare l’ormai rinomato centro Art Kikò Group. La professionalità del suo salone e dei suoi trattamenti di bellezza lo han reso una persona molto apprezzata negli ambienti più “in” di Roma. Kikò Nalli è spesso apparso in televisione come ospite di trasmissioni importanti, come Detto Fatto di Caterina Balivo e Pomeriggio Cinque, all’epoca diretto da Barbara D’Urso. Spicca inoltre la sua partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello nel 2019, dove resiste per quasi due mesi prima della sua eliminazione.

Vita privata: figli, fidanzata, Ambra Lombardo

Kikò Nalli e Tina Cipollari si incontrano per la prima volta nel 2002 I due si sposano tre anni dopo, nel 2005, e crescono insieme tre figli: Matias, Francesco e Gianluca. Dopo oltre dieci anni insieme, la loro relazione giunge al capolinea nel 2018 e i due prendono strade separate: “La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”. Dopo il divorzio Kiko partecipa al GF 2019, dove conosce Ambra Lombardo, con la quale resta per tre mesi. Oggi il parrucchiere pare abbia ritrovato l’amore tra le braccia di una sua collega, Vanessa Pontarollo, proprietaria di un salone di bellezza a Bassano del Grappa. È possibile seguire Kikò Nalli e la sua vita privata attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, che ha da poco superato i 235mila follower.