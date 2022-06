Oroscopo Simon & The Stars Giugno 2022, previsioni: le Tappe VIDEO

Si apre un nuovo mese e con esso, tanti nuovi inizi. Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di Simon & The Stars per giugno 2022. Ecco la lettura delle stelle e i consigli dell’amato astrologo del web. Cosa ci aspetta in queste settimane?

Oroscopo Giugno 2022 Simon & The Stars: ecco il video delle previsioni

Cosa ci aspetta nel mese di giugno? Ecco le previsioni del mese di Simon & The Stars, nome d’arte di Simone Morandi, astrologo molto amato sul web.

Lo scorso 21 maggio, come spiega Simon, è stata una data fondamentale per la lettura delle stelle. Quel giorno il Sole ha lasciato il Toro per entrare in Gemelli. “Il Sole è la lancetta più importante nell’orologio astrologico.” -spiega l’astrologo sul suo sito ufficiale– “Ogni volta che cambia posizione, cambiano gli scenari principali per tutti i segni zodiacali”. Anno dopo anno, infatti, ogni segno compie un “giro” composto di dodici tappe, e in ognuna è influenzato in modo diverso dalla posizione solare.

Scopriamo insieme con il video ufficiale di Simon & The Stars in che modo il Sole influenzerà la nostra vita fino al 21 giugno, quando passerà dai Gemelli al Cancro.

