Matias, Francesco e Gianluca, chi sono i figli di Tina Cipollari

Chi sono i figli di Tina Cipollari: tutto su Matias, Francesco e Gianluca

La celebre opinionista Tina Cipollari, personaggio simbolo di Uomini e Donne, è la madre di tre figli, nati dal matrimonio con il noto parrucchiere Kikò Nalli. Matias, Francesco e Gianluca sono ancora molto giovani: sono nati rispettivamente nel 2003, nel 2006 e nel 2007. “Il primo maschio lo desideravo.” -ha spiegato Tina Cipollari- “Alla seconda gravidanza ho pensato che sarebbe stato meglio se ne fosse arrivato un altro, così poteva fare compagnia al primo; la terza volta speravo tanto che fosse femmina e invece è arrivato Gianluca”.

Vita privata, carriera e studi: cosa sappiamo di loro?

Matias Nalli è il più grande dei suoi tre figli. Ha vent’anni e in passato ha provato ha sfondare nel mondo della musica come trapper con il nome d’arte Nillas. È l’autore di due singoli, Universo e Com’è che va, pubblicati in collaborazione con Rebel. Molto indipendente, ha più volte affermato di volersi costruire la sua carriera da solo, senza sfruttare la celebrità della madre: “Sono stata molto apprensiva con lui quando era più piccolo, mentre oggi lo sono decisamente meno. Quando è nato lui per me era tutto nuovo, non sapevo bene come fare e probabilmente ho commesso qualche errore”. In parallelo ai suoi sogni musicali, Matias porta avanti i suoi studi universitari.

Francesco e Gianluca Nalli hanno rispettivamente 17 e 16 anni e frequentano ancora le scuole superiori. Anche per questo motivo le informazioni sul loro conto sono ancora molto limitate. Qualche anno fa Francesco aveva fatto parlare di se per alcune dichiarazioni su suo padre Kikò Nalli e la sua ex compagna Ambra Lombardo. Il giovane aveva detto la sua sul primo bacio della coppia, avvenuto tra le mura della casa del Grande Fratello 2019. Il suo commento fece molto scalpore: “Penso che sia una grande stratega. Lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità”. In seguito Francesco è riuscito a chiarirsi con Ambra e con suo padre: i tre apparirono insieme in una storia su Instagram.