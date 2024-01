Kia, chi è la nuova allieva di Amici 23: vita privata, età, vero nome

Chi è Kia, giovane cantante tra i nuovi allievi di Amici 23. Scopriamo qualche informazione in più sull’artista cagliaritana, che ha fatto il suo ingresso nella scuola di talenti di Canale 5 dopo l’addio di Mew e Matthew.

Chi è Kia di Amici 23, vita privata e carriera della nuova allieva

Nata a Cagliari nel 2004, Chiara Letizia, in arte Kia, ha 19 anni ed è una giovane cantante in ascesa e una dei nuovi concorrenti della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Cresciuta in una famiglia di artisti, ha sviluppato la stessa passione per la musica dei suoi genitori. Ha studiato al conservatorio, focalizzandosi in particolare su chitarra e pianoforte. Prima del suo ingresso ufficiale tra gli allievi della scuola di talenti di Canale 5, Kia si era già fatta conoscere dal pubblico e dai giudici del talent show. Nei primi giorni di gennaio, infatti la cantante ha partecipato ad una sfida contro Martina, mettendo in mostra tutte le sue doti canore. Nonostante la sua sconfitta, Kia è riuscita ad impressionare sia Maria De Filippi che Lorella Cuccarini, che ha insistito molto per darle una chance dopo i forfait di Mew e Matthew.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Kia, al momento, sono quasi nulle. Non è noto se la giovane cantante abbia già un fidanzato in questo momento. Ci sono poche speranze di trovare dettagli al riguardo anche sui suoi profili social. Kia ha un profilo Instagram creato da poco con un seguito di oltre 2mila follower, ma è al momento quasi privo di contenuti.