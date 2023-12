Khaby Lame si sposa: chi è la fidanzata Wendy Thembelihle Juel

Khaby Lame si sposa: almeno a quanto trapela sui social sembra che il famoso tiktoker abbia avanzato una proposta di matrimonio alla sua fidanzata.

Khaby Lame si sposa

Khaby Lame si sposa: il famoso tiktoker sembra aver fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Wendy Thembelihle Juel. Il tiktoker ha pubblicato sui social una foto in cui la ragazza mostra in bella vista e in primo piano un anello luccicante. Nessun commento e nessuna didascalia ma sembra che l’influencer abbia avanzato la proposta di matrimonio alla giovane.

Chi è la fidanzata Wendy Thembelihle Juel

Wendy Thembelhile Juel è una giovane modella, divenuta molto nota di recente in quanto fidanzata di Khaby Lame, star di TikTok celebre in tutto il mondo. Di origini danesi e sudafricane, lavora con diverse agenzie di talenti come Le Management, Wihelmina Models, Skins Model Management e Wonderwall Management. Wendy Juel vive e lavora a Copenhagen e pubblica spesso scatti tratti dai suoi servizi fotografici sul suo profilo Instagram, ad oggi seguito da quasi 6mila persone. Dai suoi social si può notare sia la sua grande passione per i viaggi, con album di foto scattate in giro per il mondo, sia il suo interesse e impegno per importanti causa sociali. Sul suo profilo Instagram è infatti presente un link per una campagna Go Fund Me per la costruzione di un orfanotrofio in Uganda.