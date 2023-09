Alex Schwazer, chi è la moglie Kathrin: figli, matrimonio, lavoro

Alex Schwazer è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023/2024, che è stato in parte ridisegnato nella linea editoriale da Pier Silvio Berlusconi. Il marciatore ha deciso di entrare nella casa solo dopo aver avuto rassicurazioni sul fatto che potesse continuare i suoi allenamenti.

Alex Schwazer, chi è la moglie Kathrin

Alex Schwazer ha una moglie con la quale condivide la sua vita quotidiana da diverso tempo. Si chiama Kathrin Freund e i due stanno insieme dal 2016. Nata a Vitipeno, ha 38 anni ed è un’estetista di professione. Kathrin e Alex vivono a Calice, nel comune di Racines, in Alto Adige ed è rimasta accanto ad Alex negli anni più difficili della sua vita sportiva.

Il sostegno ad Alex nei momenti sportivi più duri

Alex infatti, come è noto, è stato per diversi anni escluso dalle gare con l’accusa di doping, motivo per cui è rimasto lontano dal mondo dell’atletica per tanti anni. Verso di lei Alex si è sempre mostrato grato per il sostegno, rimarcando che “mia moglie è stata importantissima…la vicenda del doping è stata molto pesante, ma sapevo che a casa c’era la mia famiglia che era ancora più importante. La conosco da una vita, ho sempre pensato che fosse la ragazza più bella di Vipiteno”.

La precedente storia d’amore di Alex invece è stata quella con la campionessa di pattinaggio artistico Carolina Kostner, terminata nel periodo in cui erano iniziate ad arrivare ad Alex le prime accuse per doping.

Matrimonio e figli

Il matrimonio tra l’ex campione olimpico di marcia e Kathrin è avvenuto nel 2019 ma già due anni prima la coppia aveva avuto la piccola Ida. Noah, il secondogenito, è arrivato nel 2020.