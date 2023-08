Allerta meteo lunedì 14 agosto, per rischio temporali su Piemonte e Lombardia: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata nella giornata di lunedì 14 agosto su alcune zone delle due regioni del Nord Italia. La Protezioni Civile ha individuato i punti più a rischio del Piemonte e della Lombardia per rischio temporali soprattutto.

Allerta meteo lunedì 14 agosto, per rischio temporali su Piemonte e Lombardia

Allerta meteo gialla, lunedì 14 agosto, per rischio temporali su alcuni settori di Piemonte e Lombardia. Al centro delle due regioni come previsto dal Dipartimento della Protezione Civile ci sono i rischi di temporali e idrogeologico. Dunque, ci sono alcuni fenomeni ancora di maltempo nel Nord Italia, già colpito in modo violento ed importante dai danni causati proprio da grandinate e nubifragi come nel Veneto.

Avviso della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

