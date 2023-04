Juventus-Inter, rissa nel finale con Lukaku, Cuadrado e Handanovic protagonisti negativi: ecco cos’è successo

Juventus-Inter, rissa nel finale: è successo di tutto a termine della gara di Coppa Italia nel cosiddetto derby d’Italia. Si è scatenato un parapiglia con diversi giocatori coinvolti e qualcuno anche espulso dall’arbitro.

Juventus-Inter, rissa nel finale

Juventus contro Inter è sempre una sfida sentita da entrambe le parti sia dai giocatori in campo sia dai tifosi. Questa volta, a fine partita, si è scatenata una rissa tra i giocatori delle due squadre. A scatenare la rissa è stata sicuramente l’esultanza del rigore segnato da Lukaku che vale l’1-1: il centravanti belga festeggia mettendosi la mano alla bocca come per zittire i tifosi bianconeri.

Lukaku, Cuadrado e Handanovic protagonisti negativi: ecco cos’è successo

L’arbitro ha poi fatto ricorso ad alcuni cartellini rossi, provando a mettere ordine. I rossi sono scattati per Lukaku, Handanovic e Cuadrado. A raccontare quello che è successo è stato il difensore bianconero Danilo. “Lukaku ha segnato, ha fatto un gesto di stare zitti alla nostra curva e quello è anche facile il lavoro dell’arbitro che è normale lo ammonisca. E’ stato espulso correttamente secondo me“. Lo ha dichiarato Danilo a Sport Mediaset. Il difensore bianconero ha aggiunto, sulla rissa finale: “Parliamo di Juve-Inter, semifinale di Coppa Italia. Non è una partita normale quindi gli animi sono un po’ più esaltati. C’è la rivalità, è chiaro che il rispetto deve stare sopra tutto, ma credo sia normale in questo tipo di eventi. Poi io dico sempre che non possiamo permetterci di sprecare energie con queste cose, dovevamo concentrarci sul campo, su quello che non abbiamo fatto bene oggi perchè mancano ancora 90 minuti per andare a prendere la finale chiaro che il rispetto deve stare sopra di tutto”.

Su Cuadrado: “Perchè non l’ho portato via durante la rissa? Cuadrado ha 34 anni, c’era una rissa con 30 persone. Non sono io il responsabile per lui. Ci parleremo ma questa è una cosa interna. Lui sa la responsabilità all’interno della squadra“.

