Zaniolo festeggia con il Galatasaray e viene attaccato dai tifosi della Roma

Zaniolo ha fatto infuriare i tifosi della Roma dopo il suo ultimo post sui social. Mentre il calciatore inizia ad inserirsi nella squadra turca del Galatasaray, arrivano gli attacchi dei suoi ex tifosi che hanno mal digerito l’addio del giocatore.

Zaniolo festeggia con il Galatasaray

“Siete così speciali. 2 milioni!”, questa la didascalia che ha accompagnato l’ultimo post pubblicato da Zaniolo per festeggiare il traguardo social. Il calciatore sta iniziando ad inserirsi in squadra contribuendo anche con qualche rete. Inoltre, l’ex giallorosso esulta in campo ma anche fuori per i traguardi sui social.

Viene attaccato dai tifosi della Roma

Da una parte al post di Zaniolo ci sono stati i like di Smalling, El Shaarawy, Kumbulla, Darboe e Svilar, nonché degli ex giallorossi Villar, Vina e Kluivert, e del CT della Nazionale Roberto Mancini. Dall’altra parte l’attacco di alcuni tifosi giallorossi che hanno mal digerito la partenza del giocatore verso la Turchia. “Sei stato la mia più grande delusione da tifoso. L’emblema della ingratitudine e della mancanza di coraggio. Quando c’era da dimostrare ancora tutto parlavi di soldi e di contratto. Ti hanno rovinato le persone che ti hanno messo al mondo. Se hai preso la popolarità che hai lo devi solo a noi e alla #asroma che ti ha aspettato e non ti ha scaricato nonostante due infortuni e decine di cartellini gialli. Un goal importante lo hai fatto ma è tale la delusione che mi infastidisce anche solo pensarci. Forza Roma“, commenta un tifoso visibilmente deluso.