Chi è Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia: politica, figli, ex marito, studi

Licia Ronzulli è una senatrice di Forza Italia, tra i membri del partito più vicini a Silvio Berlusconi.

Chi è Licia Ronzulli

Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, è nata a Milano il 14 settembre del 1975 ma ha origini pugliesi. Prima di entrare in politica, Licia Ronzulli lavorava in ambito ospedaliero come infermiera, per poi specializzarsi in management ospedaliero. Nel 2003, infatti, Ronzulli diventa dirigente responsabile del coordinamento delle professioni sanitarie all’IRCCS Galeazzi di Milano.

Titolo di studio

La senatrice Licia Ronzulli non ha un diploma di laurea, ma un diploma da infermiera che ha sfruttato all’inizio della sua carriera lavorativa.

Carriera politica

Licia Ronzulli ha dato inizio alla sua carriera politica nelle istituzioni nel 2008, quando è stata candidata per la lista de Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Marche (occasione in cui, però, non fu eletta). L’anno successivo, alle elezioni europee del 2009 si candidò al Parlamento Europeo nella circoscrizione Italia nord-occidentale, diventando Europarlamentare fino al 2014.

Nel 2018, invece, è diventata senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza e componente della Commissione industria, commercio, turismo.

Attualmente è una delle esponenti di Forza Italia più vicine a Silvio Berlusconi.

Ex marito e figli

La senatrice è stata sposata un marito con l’imprenditore Renato Cerioli. I due avevano organizzato il loro matrimonio nel giugno 2008. Due anni dopo la nascita della loro primogenita, però, la coppia si è separata e non è chiaro se la senatrice abbia o meno un nuovo compagno. Licia ha quindi una figlia, Vittoria, nata il 10 agosto 2010 dall’unione con Renato Cerioli.