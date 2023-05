Carla Boni, chi era la cantante e moglie di Gino Latilla: canzoni, figli, causa morte

Chi era Carla Boni, cantante anni Cinquanta e moglie di Gino Latilla. Al fianco dell’artista barese dal 1958 al 1969, i due hanno spesso cantato insieme. Nel 1953 ha vinto il Festival di Sanremo, ottenendo l’applauso più lungo della storia della kermesse.

Chi era Carla Boni, carriera e vita privata della cantante anni Cinquanta

Nata a Ferrara il 17 luglio 1925, Carla Gaiano, in arte Carla Boni, era un’apprezzatissima cantante italiana, per dieci anni moglie e anche compagna di palco di Gino Latilla. Dimostra attitudine per la musica fin da piccola, quando si unisce alla Compagnia ferrarese di attori-bambini. L’idea per il suo nome d’arte arriva per una serie di circostanze fortuite. Un suo cugino vinse alcuni numeri al lotto in un certo Caffè Boni, e le consigliò quindi di sfruttare questo “nome fortunato” per lanciare la sua carriera musicale. Una scelta che si rivelò senz’altro azzeccata, visto il successo poi ottenuto dalla cantante.

Il primo a notare il suo talento fu il compositore Pippo Barzizza: è con la sua orchestra che Carla Boni incide i suoi primi dischi. Tra i suoi primi successi ricordiamo Le luci di New York, Il mago Baku e Come canta il mio cuor, versione italiana di With a Song in My Heart. Nel 1953 arriva l’affermazione definitiva grazie alla sua vittoria al Festival di Sanremo. Carla Boni trionfa insieme a Flo Sandon’s con il brano Viale d’autunno. Si esibisce al Festival anche con Acque amare, che pur non arrivando in finale, le vale il record per l’applauso più lungo della storia di Sanremo, durato ben tre minuti e cinque secondi.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Negli anni successivi torna spesso al Festival, partecipando ad un totale di cinque occasioni. Tra i suoi più grandi successi spiccano classici come Mambo italiano e Casetta in Canadà, cantato insieme al suo futuro marito Gino Latilla. Sempre al fianco del cantante barese Carla Boni prende parte al Festival Internazionale della Canzone di Venezia con il Quartetto Cetra nel 1955, vincendo con il brano Vecchia Europa. Nello stesso anno si aggiudica il Festival di Napoli con la canzone ‘E stelle ‘e Napule, insieme a Latilla e Maria Paris.

Vita privata: Gino Latilla, figli

Il sodalizio artistico con Gino Latilla diventò sempre più intimo negli anni, fino a portare all’amore. I due si sposano nel 1958: dalla loro unione nascono due figli, Davide e Luisella. Dopo oltre dieci anni insieme, tuttavia, qualcosa si spezza: nel 1969 Gino e Carla decidono di prendere strade diverse.

La causa della morte e la lettera d’addio: “Accetto in silenzio la mia partenza”

Carla Boni morì a Roma il 17 ottobre del 2009, all’età di 84 anni. Dietro la sua scomparsa c’è una lunga lotta contro una malattia. La cantante, ben consapevole di avere poco tempo, lasciò un messaggio scritto alle sue persone più care che fu letto in occasione del suo funerale: “Ho ricevuto il mio congedo. Vi dico addio amici miei, mi inchino a voi tutti e prendo commiato. Ecco, rendo le chiavi della mia posta. È giunta l’ora della partenza. Parto a mani vuote ma con tanta speranza. In questo teatro ho recitato la mia parte, ciò che ho visto è stato insuperabile! La mia vita è stata benedetta ed accetto in silenzio la mia partenza. A chi mi aspetta, offro la coppa colma della mia vita, i giorni dell’autunno, le notti d’estate e le ore d’amore. Arpe, suonate le ultime note, parto a mani vuote verso il tramonto e verso la mia ultima meta. Carla Boni”.