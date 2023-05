Josè Mourinho, attuale allenatore della Roma, ha raggiunto la finale di Europa League assieme alla squadra giallorossa, traguardo storico per la squadra della capitale. Ma chi è la moglie di Josè Mourinho?

José Mourinho, chi è la moglie Matilde Faria

La moglie di Josè Mourinho si chiama Matilde Faria, e ha sempre fatto parlare poco di sé anche se ha sempre giocato un ruolo importante nelle decisioni del marito. Nata in Angola nel 1965, è chiamata dal marito affettuosamente “Tami” e i due sono una coppia molto solida. Si sono conosciuti, in particolare, in giovane età, quando lui aveva 17 anni e lei 15. Dopo un periodo di frequentazione e conoscenza, i due sono convolati a nozze 1989.

Figli

Dall’unione della coppia sono nati due figli: la prima Matilde Faria Mourihno Félix nata nel nel 1996 e il secondogenito José Mario Feria Mourinho Félix nato nel 2000. A entrambi i figli, José e Matilde hanno dato i loro nomi.

Attività della moglie di Josè Mourinho

La moglie “Tami” è ambasciatrice del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite.

Curiosità

L’amore per la famiglia è inciso anche sulla pelle del tecnico giallorosso: Mou ha voluto tatuarsi nel 2013 i nomi della moglie e dei due figli.