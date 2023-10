Migranti, in Europa trovato l’accordo a 27 tra gli ambasciatori Ue sul regolamento delle crisi inerenti il patto migratorio.

L’intesa è stata raggiunta dopo che la Germania ha accettato di tornare al testo formulato a luglio che non conteneva alcun riferimento alle operazioni condotte dalle Ong. L’Italia ha votato a favore del testo, e per il ministro degli esteri Antonio Tajani è un passo avanti. “Si tratta di un risultato molto positivo, un successo per il nostro Paese”, ha commentato il ministro dopo l’accordo sui migranti.

Migranti, accordo in Europa. La Germania: “Svolta storica”

Per il cancelliere tedesco Olaf Scholz l’accordo Ue sulla gestione delle crisi dell’immigrazione è una “svolta storica”. “L’accordo sul regolamento delle crisi come parte della riforma europea dell’asilo è una buona notizia. La riforma limiterà efficacemente l’immigrazione irregolare in Europa e alleggerirà in modo duraturo l’onere di Stati come la Germania. Una svolta storica”, ha scritto Scholz su X.

Le misure inserite nel nuovo patto Ue