The Ferragnez su Prime Video, episodi: quanti sono, di cosa parlano

Dopo una lunga attesa, esce il 9 dicembre 2021 The Ferragnez, la serie dedicata a Chiara Ferragni e Fedez. Il docureality prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios debutta con i primi 5 episodi in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori del mondo.

Arriva The Ferragnez- La serie

È finalmente arrivato il tanto atteso giorno. The Ferragnez – La serie esce oggi, 9 dicembre 2021, su Amazon Prime Video. Il docureality debutta con i primi 5 episodi, mentre per i 3 successivi i fan dovranno attendere giovedì 16 dicembre.

Il titolo Amazon Original mostra agli spettatori il dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, riprendendo la famiglia come non l’hanno mai vista prima. In particolare, il racconto comincia dalla fine del 2020 e si interrompe nei primi mesi del 2021. Nella serie ci sono dunque la seconda gravidanza di Chiara Ferragni, la partecipazione di Fedez a Sanremo, e la nascita della piccola Vittoria.

Ma compaiono nello schermo anche il primogenito della coppia, Leone, la cui crescita nell’arco di un anno è attentamente ripresa dalle videocamere, i genitori di Chiara Ferragni e Fedez; ma anche le sorelle di Chiara con i rispettivi compagni e le persone, più in generale, vicine alla famiglia. Il tutto per ricostruire, con più sincerità possibile, quale effettivamente sia la vita della celebre coppia.

Con questa occasione i Ferragnez riconfermano la stretta collaborazione con Prime Video. Chiara Ferragni infatti è già stata protagonista del film Chiara Ferragni – Unposted, distribuito proprio nella piattaforma di Jeff Bezos. Ma anche giudice della prima stagione di Making the cut, fashion contest Amazon Origianl condotto da Heidi Klum e Tim Gunn. Mentre Fedez è stato protagonista della prima stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, nonché presentatore di LOL – Chi ride è fuori, entrambi programmi su Prime Video. Fedez, inoltre, è social brand ambassador del marchio italiano: il primo a rivestire questa carica in Europa.