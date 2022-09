“Citofonare Rai 2”: novità 2° stagione, quando inizia, conduttrici

Citofonare Rai 2: novità della seconda stagione, new entry, ritorno delle due amiche conduttrici in televisione

Simona Ventura e Paola Perego sono pronte a tornare al timone di Citofonare Rai 2: tutte le novità.

Simona Ventura e Paola Perego: le conduttrici

Paola Perego e Simona Ventura sono pronte a tornare in tv con il loro programma Citofonare Rai 2. Le due amiche, quindi, saranno di nuovo protagoniste del palinsesto autunnale, con uno show mattutino domenicale che in breve tempo ha conquistato il pubblico di Rai 2 e che farà di nuovo compagnia ai telespettatori.

Il programma, ancora una volta, proverà a portare nelle famiglie italiane una sana ironia e voglia di leggerezza.

Quando inizia

Il programma, a partire da domenica 25 settembre 2022, torna con la seconda stagione dalle ore 11:15.

Citofonare Rai 2, novità della seconda stagione

Il programma Citofonare Rai 2, oltre che essere riproposto al pubblico, si rinnova con alcune new entry. Ad esempio, è previsto l’ingresso di due personaggi femminili e irriverenti come Valeria Graci e Antonella Elia che avranno due ruoli differenti: Antonella Elia andrà in giro per l’Italia alla ricerca di storie d’amore, mentre Valeria Graci rimarrà in studio per approfondire gli avvenimenti più importanti della settimana e le vicende di personaggi famosi.

Tra le novità anche il gruppo musicale L’Isola delle Rose, che ha vinto la prima edizione del programma The Band di Carlo Conti sotto la guida del coach Enrico Nigiotti.

Ci saranno poi Federico Proietti, Andrea Zanobi e Iacopo Volpini coinvolgeranno le conduttrici in alcuni momenti musicali.