Johnny Depp potrebbe vincere l’Oscar grazie ai social

Johnny Depp, Oscar vicino per l'attore americano. Una nuova iniziativa è stata pensata per la cerimonia e il divo americano potrebbe vincere

Johnny Depp e l’Oscar 2022: l’attore americano per il suo ultimo film “Minamata” potrebbe vinvere per la prima volta nella sua carriera e nella storia degli Oscar la statuetta d’oro virtuale.

Johnny Depp e l’Oscar 2022 virtuale

#OscarsFanFavorite e #OscarsCheerMoment sono gli hashtag di Twitter utilizzati per gli Oscar 2022: un’iniziativa per avvicinare il mondo fi internet ancora di più all’evento più importante per il mondo cinematografico.

Così gli organizzatori si sono inventati l’Oscar digitale: un premio del pubblico (con statuetta virtuale) per il quale sarà possibile votare il proprio film preferito del 2021, così come la scena preferita dello scorso anno cinematografico. In lizza c’è proprio il divo Johnny Depp con il film “Minamata”, diretto da Andrew Levitas. Il film è stato molto osteggiato in patria e racconta la storia del reportage del celebre fotografo William Eugene Smith, mandato in Giappone da Life a documentare (e denunciare) l’avvelenamento da mercurio degli abitanti del villaggio di Minamata.

Su Twitter c’è tempo fino al 3 marzo per votare ma il divo americano sta staccando tutti e si avvia verso la vittoria del primo Oscar virtuale della storia del cinema e dell’evento.

Gli Oscar di Johnny Depp

Johnny Depp ha vinto 1 premio Golden Globe, 1 premio César e 1 premio SAG Awards. Johnny Depp ha ricevuto 3 nomination ai premi Oscar, 8 nomination ai premi Golden Globe, 2 nomination ai premi BAFTA e 2 nomination ai premi SAG Awards.

Non è riuscito mai a vincere un Oscar ma ha ricevuto tre candidature e sono: