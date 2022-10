Alessandro Borghese, chi è la moglie Wilma Oliverio? Tra gli chef più famosi d’Italia, Alessandro Borghese è molto legato alla sua metà: ecco chi è.

Wilma Oliverio è la moglie di Alessandro Borghese, famoso chef televisivo. Originaria di Telese Terme e in un secondo momento trasferitasi a Milano, la moglie del famoso chef ha frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche. La donna poi, che gestisce la società conosciuta come AB Normal, è spesso al fianco del marito e si occupa di alcune attività che vanno dai programmi televisivi a cui il marito partecipa fino anche ai ristoranti.

Successivamente, la donna ha iniziato a lavorare come modella.

Il matrimonio

I due sono sposati dal 2009, anno dal quale sono stabilmente una coppia molto affiatata e solida. Insieme hanno due bambine, Arizona (avuta nel 2012) ed Alexandra (avuta nel 2016).

Come si sono conosciuti?

La coppia si è conosciuta grazie al lavoro. La loro storia nasce quando Wilma Olivieri lavorava in un’azienda che cerca un giovane chef per lanciare un nuovo video gioco sulla cucina.

Così le hanno lasciato il numero di Borghese, e con il tempo i due hanno instaurato un legame sempre più solido fino ad arrivare al matrimonio.