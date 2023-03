Jerry Calà, malore nella notte a Napoli: l’attore trasportato in Clinica

Jerry Calà è stato colpito da un malore nella notte: l’attore si trova a Napoli in questi giorni perché è impegnato per le riprese di un film nella città partenopea. Nella notte sarebbe stato trasportato in clinica con codice rosso.

Jerry Calà, malore nella notte a Napoli Jerry Calà ha avuto un malore nella notte tra il 17 e 18 marzo. L'attore si trova in questi giorni nella città di Napoli perché sta girando un film. «Chi ha rapito Jerry Calà?» è il nuovo film diretto e interpretato da Calà, prodotto dai napoletani Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi della Vargo Film e ambientato tra Napoli, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise, con un cast tecnico prettamente napoletano. Le riprese del film sono ancora in corso nel molisano. Calà in recenti interviste aveva espresso tutto il suo amore per la Campania: "Monte di Procida luogo straordinario e voglio rilanciare Ischia". Sul set, oltre al popolare attore siciliano di nascita ma veneto di adozione, anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l'italo-cinese Shi Yang Shi che compongono un bizzarro trio. L'attore trasportato in Clinica L'attore dopo il malore è stato trasportato alla Clinica Mediterranea della città partenopea. Le sue condizioni, secondo le prime notizie che arrivano, sarebbero gravi. L'attore sarebbe stato portato in Clinica in codice rosso a causa di un probabile infarto.