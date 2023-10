Chi è Tommaso Foglia, giudice di Bake Off: carriera, fidanzata, Real Time

Tommaso Foglia è un giovane chef, giudice del programma Bake Off condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

Chi è Tommaso Foglia

Tommaso Foglia, nato a Nola in provincia di Napoli, è uno chef classe 1990. Grazie anche ai suoi genitori proprietari di un panificio, Tommaso sviluppa fin da quando era molto piccolo una forte passione per la cucina. Da adolescente, in particolare, ha l’opportunità di formarsi al ristorante Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi e successivamente deciderà di dedicarsi appieno al mondo della gastronomia, specializzandosi come pasticcere.

Esperienze

Tommaso, prima di aver aperto una attività propria, ha lavorato prima al Ristorante Baby di Roma e poi a Le Sirenuse di Positano, sulla Costiera amalfitana. Nel 2011 viene chiamato come Pastry Chef per la Maison Iaccarino, a Massa Lubrense, vicino Napoli ma ha lavorato anche all’estero. A Marrakech, a La Mamounia Palace Hotel, ad esempio, ha gestito infatti l’apertura del Don Alfonso di Dubai. Rientrato in Italia, nel 2017 lavora a Bologna presso il Ristorante I Portici e, dal 2018, da Lucano dell’Hotel Resort San Barbato di Lavello in provincia di Potenza, in una sorta di succursale – ancora una volta – del prestigioso Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui due Golfi.

Il lancio in tv su Real Time

Il 2022 segna la definitiva consacrazione per Tommaso Foglia in quanto è l’anno in cui il ragazzo è stato nominato Pastry Chef dell’anno. Sempre nel 2022, il pasticcere Nello stesso anno entra, in qualità di nuovo giudice, nel cast di Bake Off Italia, programma cooking show di Benedetta Parodi dedicato ai dolci. Tommaso è in giuria insieme a Ernst Knam e Damiano Carrara, sostituendo Clelia D’Onofrio, la quale si occuperà solo delle schede storiche dei dolci della tradizione.

Fidanzata

Tommaso Foglia è fidanzato con Martina Brachetti, a sua volta Pastry Chef.