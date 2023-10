Jo Squillo: marito, vita privata, malattia, figli

Chi è Jo Squillo, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6? Alta 165 cm, è una cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana.

Chi è Jo Squillo

Jo Squillo, nome d’arte di Giovanna Coletti, è nata a Milano il 22 Giugno del 1962 ed è una cantante che ha fatto la storia della musica italiana. Dopo un esordio punk rock con le Kandeggina Gang alla fine degli anni ’70, la ragazza sperimenta diverse correnti musicali, passando dal New Wave alla Disco. Nel 1991 sale alla ribalta con Siamo Donne, canzone che poi ha portato al Festival di Sanremo insieme a Sabrina Salerno. La donna vanta una carriera nel mondo della musica, della moda e della televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

Figli

Jo Squillo e Gianni Muciaccia, compagno della ex gieffina, non hanno figli. La cantante, in un’intervista a IlGiornaleOff, ha spiegato che quella di non diventare madre, è stata una scelta consapevole: “Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo”.

Il Grande Fratello Vip 6

La conduttrice è stata anche uno dei nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Entrando nella casa del Grande Fratello è riuscita a farsi conoscere per la sua personalità brillante ma al tempo stesso è stata eliminata dalla casa dopo qualche mese.

Marito di Jo Squillo

Il marito di Jo Squillo è Gianni Mucciaccia che suona il basso nel gruppo punk da lui fondato, Kaos Rock. Nel 2006, insieme a Petra Loreggian, ha condotto anche la Cerimonia d’apertura dei IX Giochi Paralimpici invernali di Torino.